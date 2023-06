Aux îles Cook, l’exploration des fonds marins va débuter

À bord du Anua anua Moana, une société minière va débuter exploration des fonds marins des îles Cook. La zone est réputée pour contenir un gisement important de nodules polymétalliques. Similaires à des balles de golfs ou des galets, ils contiennent des métaux stratégiques : cobalt, nickel, silicium et autres. D’ici fin 2025 entre 15 et 20 missions d’explorations sont programmées sur ce bateau, pour collecter des donnée,s scientifiques.

« Nous avons un domaine maritime dans lequel nous sommes légalement autorisés à travailler, explique Hans Smit, le directeur général de Moana Minerals LTD. Avant de partir en expédition, nous avons un plan très détaillé de ce que nous allons faire. Nous savons non seulement quoi faire, mais aussi où le faire exactement. Et ce qui est très bien avec ce navire, c’est qu’il garde un trace de notre position de manière très précise, à un moins d’un mètre. Nous conservons tous les enregistrements liés à ce travail. »

Ces données sont partagées avec le gouvernement des îles Cook qui affiche une confiance tout en restant prudent. Ce gisement pourrait permettre de diversifier l’économie du pays souverain. Mais à quel prix pour l’environnement et le grand océan ?

Des études d’impact environnemental toujours en cours

Dans un contexte international de hausse de la demande en métaux pour les nouvelles technologies et les énergies vertes, et de tensions géostratégiques, l’intérêt de ces nodules est mis en avant. Ce sera l’un des sujets de discussion du prochain forum du Pacifique organisé en novembre à Rarotonga.

Le Premier ministre Mark Brown souligne que « depuis les 15 dernières années, nous avons pris des mesures pour mettre en place une réglementation et une législation strictes, d’abord pour protéger notre ressource, nos nodules, mais aussi pour protéger notre environnement et enfin pour protéger les revenus dont le pays peut bénéficier si nous passons à une étape supérieure, comme la récolte du gisement. »

Le directeur général de la compagnie minière reconnait que toute collecte de minéraux sur terre ou dans les fonds a un impact sur l’environnement. Selon lui, l’objectif de la phase d’exploration aux iles Cook est de l’évaluer, à partir de données scientifiques.

« Nous devons effectuer ces recherches pour savoir ce qui existe dans les fonds, et établir un système de référence. Il permettra de mesurer l’impact que peut avoir la récolte. Et nous allons examiner tout cela avec le gouvernement des îles Cook et la population pour déterminer et mesurer cet impact et les limites acceptables, c’est alors que nous pourrons aller de l’avant. »

Le bateau partira dans 15 jours pour sa 3e mission. Et c’est avec un robot sous-marin capable de plonger jusqu’à 6000m de fond que les équipes à bord comptent en savoir plus sur le gisement et la biodiversité des abysses.