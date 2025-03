Aux Etats-Unis, un chien tire accidentellement sur son maître et le blesse

Dans la nuit de dimanche à lundi, Oreo, un pitbull d’un an selon la presse locale, « a sauté sur le lit et a coincé sa patte » dans la boucle qui protège la détente « et a fini par tirer« , a fait état la police dans un rapport transmis mercredi à l’AFP.

La victime, « éraflée en haut de sa cuisse gauche« , a été transportée à l’hôpital pour sa blessure légère. Une douille a été retrouvée par la police, mais pas l’arme du crime, emportée par la compagne de la victime qui était à ses côtés lors de l’incident dans le lit et a quitté les lieux avant l’arrivée de la police.

Le type d’arme reste inconnu et l’événement a été classé comme accident, selon la police de Memphis, grande ville du Tennessee, dans le sud des Etats-Unis.

– PUBLICITE –

Avec plus d’armes à feu en circulation que d’habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés.

Outre les tueries de masse qui endeuillent régulièrement le pays, y compris à l’école, la presse locale rapporte de nombreux accidents parfois dramatiques.

En 2023 dans l’Ohio, un enfant de deux ans avait ainsi accidentellement tué sa mère, enceinte de huit mois, en lui tirant dans le dos avec un pistolet chargé et non rangé.

Plus tôt cette année-là, un chien avait tué par balle un chasseur assis à l’avant d’un pick-up en marchant sur un fusil posé sur la banquette arrière.

En 2018, c’est aussi un chien Balew, croisement entre un pitbull et un labrador, qui était parvenu à désactiver le cran de sûreté d’un 9 mm et tirer, blessant à la jambe son propriétaire de 51 ans. La police avait ensuite annoncé n’engager aucune poursuite.