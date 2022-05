Australie : un ministre dénonce la trajectoire “agressive” d’un navire espion chinois

Le ministre Peter Dutton a incité à plusieurs reprises les électeurs australiens à ne pas faire confiance au parti travailliste d’opposition, sur les questions de sécurité, lors des élections du 21 mai prochain.

Le Premier ministre conservateur Scott Morrison est en difficulté dans les sondages après un mandat marqué par sa gestion critiquée de la pandémie de Covid-19 et des catastrophes naturelles à répétition.

Lors d’une conférence de presse à Perth (ouest) vendredi M. Dutton a révélé qu’un navire de surveillance chinois a croisé près de la côte ouest de l’Australie, “vers la semaine dernière”. Il a ajouté qu’il ne pouvait pas préciser la date à laquelle le navire avait été repéré, mais un communiqué du ministère de la Défense montre qu’il a été suivi entre le 6 et 13 mai.

L’armée de l’air australienne a surveillé le navire, qui est entré dans la Zone économique exclusive de l’Australie, a-t-il dit. La zone s’étend au delà des eaux territoriales australiennes et le gouvernement avait dit précédemment que les navires espions chinois pouvaient y opérer. “Ses intentions, bien sûr, sont de glaner du renseignement le long de la côte, et il s’est trouvé à proximité d’installations militaires et de renseignement”, a déclaré le ministre. “Je pense que c’est un acte agressif, en particulier parce qu’il est venu si loin au sud”, a-t-il dit.

Le ministre de la Défense a fourni une carte montrant la trajectoire du navire et une vidéo l’identifiant comme étant le Haiwangxing, un bâtiment de renseignement.

M. Dutton a appelé les électeurs à ne pas soutenir le chef de l’opposition travailliste Anthony Albanese : “C’est le grand risque de cette élection. Il ne faut pas soutenir M. Albanese, car ils (les travaillistes) ne prennent pas la défense au sérieux”, a-t-il dit.

En novembre dernier, un navire espion chinois a été repéré au large de Darwin (nord) dans la Zone économique exclusive. “Ils peuvent se trouver dans ces zones, tout comme nous pouvons aller en mer de Chine méridionale. Donc on ne fait d’histoire pour ça”, avait alors déclaré Scott Morrison.