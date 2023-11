Australie : réouverture des principaux ports après une cyberattaque

DP World avait coupé les accès à internet à l’issue d’une attaque informatique intervenue vendredi, empêchant les camions de décharger ou de charger des marchandises dans les ports de Sydney, Melbourne, Brisbane et Fremantle.

« DP World Australia a le plaisir d’annoncer que les opérations ont repris dans les ports gérés (par la compagnie) en Australie », a indiqué la société dans un communiqué.

Les principaux systèmes ont été testés avec succès dans la nuit de dimanche à lundi.

Quelque 5 000 conteneurs sortiront des quatre terminaux au cours de la journée, un chiffre proche du trafic quotidien habituel, a-t-elle estimé.

L’enquête et les efforts pour protéger les systèmes pourraient cependant entraîner « quelques perturbations nécessaires et temporaires » des services portuaires au cours des prochains jours, a déclaré la compagnie.

DP World a précisé que son enquête et ses travaux de remise en état devraient probablement durer « un certain temps ».

Les compagnies de transport maritime ont affirmé que les opérations dans les ports ont repris lentement tôt dans la matinée, la priorité étant de faire sortir les conteneurs des terminaux.

Selon Alastair MacGibbon, conseiller au sein de DP World en matière de cyberattaque, il y a eu « une activité non autorisée dans le système ».

Les données ont été dérobées par « quelqu’un de malveillant ou de non autorisé », a-t-il indiqué à la chaîne de télévision Nine Network, sans préciser la nature des données volées.

Depuis l’attaque, les camions n’ont pas pu décharger ou charger de marchandises dans ces quatre ports.

Le coordinateur australien en charge de la cybersécurité, Darren Goldie, a affirmé lundi que l’origine de cette cyberattaque n’est pas connue.

Medibank, le plus grand prestataire d’assurance médicale privé d’Australie, avait annoncé en novembre 2022 que les données de 9,7 millions de clients actuels et anciens avaient été piratées.

Il y a un peu plus d’un an, plus de neuf millions de clients d’Optus, l’un des plus grands fournisseurs de télécommunications d’Australie, se sont fait voler leurs données personnelles lors d’une cyberattaque.

Ces deux incidents figurent parmi les plus importantes violations de données de l’histoire de l’Australie.

La semaine dernière, Optus a été victime d’une panne géante pendant plusieurs heures aux causes toujours inexpliquées. Il a présenté ses excuses à ses plus de dix millions d’usagers.