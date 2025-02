Après les incendies de Los Angeles, une forte tempête fait craindre des glissements de terrain

Entre mercredi et vendredi, le sud de l’État Californien, encore meurtri par des incendies dévastateurs de janvier, va recevoir jusqu’à 15 cm de précipitations par endroits, selon les services météorologiques américains (NWS).

De quoi inquiéter les autorités de la mégapole américaine, qui pansent encore les plaies des feux ayant tué près d’une trentaine de personnes le mois dernier.

« Il s’agit d’une forte tempête, certainement la plus forte de cette saison hivernale » , a prévenu Ryan Kittell, un météorologue du NWS, lors d’un point presse mardi. « Il y a un risque élevé d’inondations, en particulier à l’intérieur et autour des routes et des zones urbaines, ainsi qu’un risque significatif de coulées de débris » .

Les autorités recommandent aux Californiens vivant près des zones incendiées de se tenir prêts à évacuer. Car les sols fragilisés par le feu font ruisseler l’eau plus rapidement, ce qui crée des coulées de boue pouvant parfois dégénérer en glissements de terrain.

« Nos services municipaux sont en état d’alerte » , a insisté la maire de Los Angeles, Karen Bass.

Les employés de la ville ont installé des milliers de sacs de sable et de barrières en béton ces dernières semaines pour tenter de limiter l’érosion des sols, a-t-elle rappelé mardi.

Les feux qui ont ravagé la ville et ses abords ont notamment touché le quartier de Pacific Palisades, une zone huppée située dans les collines surplombant la ville, où les terrains en pente constituent une menace lors de fortes pluies.

La ville d’Altadena, autre zone très touchée en banlieue de Los Angeles, est également adossée à des montagnes.

Le plus fort de la tempête est attendu jeudi, selon le NWS.

« Il est recommandé à tout le monde de rester à l’écart des routes autant que possible jeudi et dans la nuit de jeudi à vendredi » , a expliqué M. Kittell, le météorologue.

« Nous sommes bien sûr préoccupés par (Pacific) Palisades et les zones brûlées, mais c’est l’ensemble de Los Angeles qui doit se préoccuper de la pluie et de ses conséquences » , a insisté Mme Bass.

Comme souvent en Californie, cette tempête est due à une « rivière atmosphérique » , un gigantesque couloir de pluie qui transporte la vapeur d’eau emmagasinée dans les tropiques autour d’Hawaï.

Les précipitations qu’elle amène sont très attendues : avant début février, le sud de la Californie n’avait pas enregistré de pluies significatives depuis huit mois.