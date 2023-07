Ancien haut-commissaire en Polynésie, Lionel Beffre serait nommé directeur de cabinet de Philippe Vigier

L’actuel Préfet de Seine-et-Marne devrait être nommé directeur de cabinet du ministre délégué chargé des Outre-mer Philippe Vigier, rapporte Outremers360. Diplômé de l’ENA en 1988, Lionel Beffre commence sa carrière comme sous-préfet et directeur de cabinet du Préfet de la région Languedoc-Roussillon. Il poursuit son parcours professionnel comme Secrétaire général de la Préfecture des Alpes de Haute Provence, sous-préfet et chef de cabinet du Préfet de Police. En avril 2004, il intègre le cabinet du ministre de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de Nicolas Sarkozy comme conseiller pour les affaires financières. L’année suivante, il est le directeur de l’administration de la Préfecture de police. En avril 2006, il devient chef de cabinet du Premier Ministre Dominique de Villepin. À partir de juillet 2007, il retrouve le corps préfectoral en devenant préfet du Lot-et-Garonne, puis préfet d’Eure-et-Loire (février 2010-février 2012), et préfet des Pyrénées-Atlantiques (février 2012 à septembre 2013). Il est ensuite nommé haut-commissaire en Polynésie durant trois ans de 2013 à 2016. Lionel Beffre deviendra ensuite préfet de l’Isère de mai 2016 à mai 2021, avant d’occuper la fonction actuelle de préfet de Seine-et-Marne.

Au sein du cabinet du ministre Philippe Vigier, Lionel Beffre pourra compter sur l’expertise reconnue et la connaissance des dossiers ultramarins de Paul-Marie Claudon, qui devrait être nommé directeur du cabinet adjoint du ministre Philippe Vigier. Âgé de 49 ans, Paul-Marie Claudon a exercé en Nouvelle-Calédonie comme directeur de cabinet du Haut-Commissaire de la Nouvelle-Calédonie (juillet 2013 à août 2015), travaillé à la direction générale des Outre-mer (DGOM) en tant qu’adjoint au sous-directeur des politiques publiques en août 2017 à septembre 2019, avant d’être nommé secrétaire général à la Préfecture de Guyane (septembre 2019 à octobre 2021). Plus récemment, il a été directeur adjoint du cabinet de la ministre des Outre-mer Yaël Braun-Pivet puis directeur adjoint du cabinet du ministre chargé des outre-mer Jean-François Carenco jusqu’en septembre 2022 avant de devenir secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine.

Deux nouvelles nominations qui connaissent déjà les Outre-mer.