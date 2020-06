Air France : des milliers de postes menacés de suppression

En février, avant le confinement décidé en France face à l’épidémie de Covid-19, la direction avait présenté une gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) qui prévoyait la suppression -via des départs non remplacés- de 1 510 postes d’ici fin 2022, presque exclusivement au sein du personnel au sol.

La crise sanitaire et l’arrêt brutal de son activité ont rebattu les cartes, amenant le groupe aérien à revoir cette GPEC. Une version actualisée doit être présentée aux organisations syndicales fin juin ou début juillet et prévoir des milliers de suppressions de postes à un horizon plus proche, selon plusieurs sources concordantes.

Pour le personnel au sol, les suppressions de postes doivent passer par un plan de départs volontaires, ont indiqué plusieurs d’entre elles, confirmant des informations du journal Les Echos mercredi.

Les pilotes et les PNC (hôtesses et stewards) négocient chacun de leur côté une rupture conventionnelle collective (RCC), un dispositif récent qui serait utilisé pour la première fois dans le groupe. Il présente pour l’employeur l’avantage de pouvoir réembaucher peu après en cas de reprise du transport aérien, contrairement au plan de départs volontaires.

Selon Les Echos, « le plan de reconstruction d’Air France (…) devrait compter de 8 000 à 10 000 suppressions d’emplois, soit 15% à 20% des effectifs de groupe ».

La compagnie doit conserver sa « capacité de rebond »

Beaucoup d’inconnues demeurent mais quelques chiffres, encore en discussion, commencent à sortir.

« Pour l’instant, rien n’est confirmé », prévient Guillaume Schmid, vice-président du SNPL Air France-Transavia, majoritaire parmi les pilotes. « Côté pilotes d’Air France, on discute d’un dispositif de rupture conventionnelle collective » et de 400 postes supprimés, un chiffre « à prendre avec des pincettes » car la compagnie « doit conserver sa capacité de rebond », a-t-il déclaré à l’AFP.

« En parallèle, il y a aussi des discussions » sur l’avenir des quelque 200 pilotes qui volaient sur l’A380 -modèle qui va sortir de la flotte- et qui « se retrouvent sur le carreau », a-t-il ajouté, disant souhaiter « aboutir assez vite ».

Chez les hôtesses et stewards, « un sureffectif de plus ou moins 1 800 postes a été identifié« , a indiqué à l’AFP Olivier Lavielle du syndicat SNGAF. La RCC encore en discussion doit permettre « d’inciter les salariés qui sont le plus proche de la retraite à partir de manière anticipée, avec une prime », ajoute-t-il.

Concernant le personnel au sol, Didier Dague, administrateur salarié (FO) d’Air France, avait affirmé en mai que la direction évoquait « une réduction de 30% des effectifs dans les fonctions support » (principalement les services administratifs), soit « environ 1 800 postes ».

Chez Hop!, filiale régionale d’Air France particulièrement menacée par la refonte du réseau court-courrier du groupe, Joël Rondel, secrétaire du comité social et économique (CSE), redoute la suppression de la moitié des 2 700 postes actuels.

Interrogée par l’AFP, la direction d’Air France n’a pas souhaité faire de commentaire.

Fin 2019, le groupe Air France comptait 55 292 salariés en CDD et CDI, dont près de 49 000 pour la seule compagnie tricolore.