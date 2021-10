Les îles Fidji annoncent leur prochaine réouverture au tourisme

Le Premier ministre Frank Bainimarama a déclaré que le détail de l’assouplissement des restrictions serait annoncé dimanche après-midi, maintenant que 80% de la population adulte a reçu les deux doses du vaccin Covid-19.

“Trois semaines complètes d’avance sur le calendrier ! Je suis reconnaissant à tous ceux qui ont retroussé leurs manches pour aider à rendre les Fidji sûres”, a déclaré M. Bainimarama dans un tweet.

“Je vais annoncer l’assouplissement des restrictions Covid chez nous et notre plan pour rouvrir les Fidji au monde”, a-t-il ajouté.

80% of adults in Fiji are fully-vaccinated a full three weeks ahead of schedule! I’m grateful to everyone who’s rolled up their sleeves to help make Fiji safe.



At 4pm on #FijiDay, I’ll announce the easing of COVID restrictions at home and our plan to re-open Fiji to the world.