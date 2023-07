14 juillet : Emmanuel Macron mise sur l’Inde pour sa stratégie en Indopacifique

Outre ses territoires ultramarins, la France diversifie ses partenaires internationaux pour accroître son influence dans la région de l’Indopacifique. Si 1500 milliards de francs seront investis par l’État d’ici 2030 pour renforcer l’armée en Polynésie, c’est jusqu’en 2047 que s’étend la feuille de route du partenariat franco-indien. Une relation ancrée par la présence de Narendra Modi au défilé du 14 juillet à Paris, invité d’honneur d’Emmanuel Macron.

« Nous allons continuer à renforcer cette relation de confiance historique entre nos deux pays » qui célèbrent cette année le 25e anniversaire de leur partenariat stratégique, a déclaré le chef de l’État français lors d’une prise de parole conjointe, avant un dîner au musée du Louvre.

« Nous considérons la France comme un partenaire naturel » et « nous avons conçu une feuille de route pour les 25 ans à venir » , a affirmé M. Modi, qui s’était vu décerner plus tôt la grand’croix de la Légion d’honneur, la plus haute distinction française.

Le premier volet de cette feuille de route comprend des coopérations en matière de sécurité, appelées à être développées. L’Inde, qui a déjà commandé 36 avions de combat Rafale et six sous-marins Scorpène, a annoncé jeudi vouloir aussi faire l’acquisition de 26 Rafale dans leur version Marine pour équiper son porte-avion, ainsi que de trois sous-marins supplémentaires.

Les deux pays entendent également coopérer pour développer ensemble des moteurs pour hélicoptères de transport lourd. Un contrat a été ainsi conclu entre la société indienne Hindustan Aeronautics Limited (HAL) et Safran Helicopter Engines.

Paris et New Delhi ont également dévoilé plusieurs accords de coopération dans le domaine spatial, dont la mise en place d’un système conjoint de surveillance maritime par satellites et le démarrage de la construction du satellite franco-indien infrarouge thermique TRISHNA.

Géant de l’Histoire du monde, au rôle déterminant pour l’avenir, partenaire stratégique, ami.



Heureux d’accueillir l’Inde comme invité d’honneur du défilé de ce 14 Juillet. pic.twitter.com/DYrx2dERzw — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2023

MM. Macron et Modi ont assisté vendredi matin au traditionnel défilé du 14 juillet sur les Champs Elysées.

« Afin de définir leur vision commune pour cette prochaine phase du partenariat stratégique franco-indien, le Président et le Premier ministre ont adopté la « Feuille de route du 25e anniversaire du partenariat stratégique franco-indien à l’horizon 2047 : vers le centenaire des relations diplomatiques franco-indiennes », ainsi que plusieurs autres livrables dans de nombreux domaines » a conclu l’Élysée.