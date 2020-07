14-juillet : des Polynésiens participeront au défilé à Paris

Pour sa première rencontre officielle, Sébastien Lecornu a joué à domicile puisque le petit déjeuner se tenait dans les salons du ministère. Mais surtout, le jeune ministre de 34 ans a tout de suite rappelé qu’il était lui aussi militaire en tant que gendarme de réserve : « en tant que ministre des Outre-mer, je m’engage à ce qu’il y ai toujours les moyens pour poursuivre l’aventure à l’avenir, mais il ne faut pas se raconter d’histoire : l’enjeu c’est le recrutement, l’enjeu c’est donner envie et ça pour le coup, ce n’est pas le ministre des Outre-mer seul qui peut le faire : c’est une aventure collective. »

Une bonne nouvelle pour le service militaire adapté qui est sous sa tutelle et dont 2000 personnels ont été mobilisés pour lutter contre la propagation du coronavirus dans les territoires. « C’était une mission logistique avec du transport, du stockage et de la distribution en sécurité, de masques, de gels, de denrées alimentaires. La deuxième mission était d’offrir des capacités d’hébergement, notamment des centres de quatorzaine. Et la dernière mission que nos jeunes ont réalisée était des missions d’aide à l’information, d’appui à l’information, pour communiquer sur les bonnes pratiques, les gestes barrières, y compris dans les zones les plus reculées de chacun des territoires », explique le général Thierry Laval, commandant du Service militaire adapté.

J'ai accueilli ce matin au ministère @lesoutremer les volontaires du Service Militaire Adapté. Ces jeunes femmes et hommes, venus de tous les territoires ultramarins, présenteront le drapeau devant le Président de la République le 14 juillet. pic.twitter.com/WLlxS64Vzy — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 9, 2020

Quarante jeunes venus des 7 territoires ultramarins vont se préparer à parader devant le Président de la République… Parmi eux deux polynésiens actuellement en formation dans l’hexagone : « c’est un honneur de participer au défilé du 14-juillet en France », « c’est une première pour nous, on vient de loin », « c’est pour représenter la Polynésie », déclarent, fiers, Vincent Mate et Ryan Teurafaatuarau, soldats du RSMA de Polynésie française.

Avant de rentrer dès samedi dans le vif des répétitions, les jeunes vont visiter le musée des armées aux Invalides et le Quai Branly ce vendredi…