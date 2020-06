« Manoa, le sauveur de légendes », un jeu vidéo conçu par les étudiants de Poly3D

« Manoa le sauveur de légende », c’est le nom qui a été retenu par les 16 élèves de deuxième année de Poly3D pour baptiser leur jeu vidéo. Accessible sur support mobile, leur création vient entériner l’année de ces futurs Techniciens.

A l’issue d’un brainstorming, suivi de 15 semaines de travaux, les élèves scindés en deux équipes ont conçu Manoa, un bibliothécaire qui tente de restaurer un grimoire en faisant vivre dix légendes polynésiennes. Et pour chaque légende, un mini jeu, avec un univers spécifique. « Comme on avait dix mini jeux, on s’est dit qu’on pouvait mettre des genres différents, et plusieurs style graphique » indique Teheionaiki Teinauri, élève en 2e année.

Ce jeu compte pour 40% de la note finale à l’obtention du diplôme d’établissement, équivalent à une License de technicien de production de contenu numérique. Si l’épreuve a été perturbée par le Covid 19, elle aura permis d’appréhender la capacité des élèves à travailler en équipe malgré la distanciation sociale imposée par la crise sanitaire.

« Cela montre quand même le niveau de cohésion malgré le confinement. Ils ont fait beaucoup de télétravail entre eux et avec leur coach, on voit aujourd’hui des résultats prometteurs, et à mon avis, ils méritent tous de passer en 3e année, mais c’est le conseil qui décidera », commente Stéphane Chin Loy, président de la CCISM

Les futurs diplômés ont 20 projets à réaliser sur l’ensemble d’un cursus programmé sur trois ans. « Manoa le sauveur de légende » leur permet ainsi de boucler en beauté cette deuxième année d’étude, consacrée au développement de la créativité, à la gestion de projet et au travail en équipe. Le jeu en question sera disponible très prochainement. Mais seulement sur Android.