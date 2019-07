Les Tahitiens arrivés à bon port pour les XVI èmes jeux du Pacifique aux Samoa

Après trois heures de vol, près de deux cents athlètes tahitiens sont arrivés à l’aéroport international de Faleolo. Les représentants de 12 disciplines sportives sont présents et dès lundi ils débuteront les compétitions avec au menu, du tennis de table, du badminton, du squash, du foot, du basket ball et de la nage en eau libre.

Pour l’heure, Rahiti Devos qui fait partie de la sélection tahitienne de natation espère une médaille d’Or. “Pour l’instant je me concentre, mais on espère au moins avoir une médaille d’Or. Après on verra.”

Après le chargement des affaires, quelques consignes sont nécessaires avant que nos athlètes embarquent dans les bus traditionnels de Samoa, pour se rendre au village tahitien à Faleata à 29 km de l’aéroport.

“Les athlètes sont excités à l’idée de représenter le fenua. Ils vont se donner à cent pour cent, afin que le pays soit fier d’eux.”, assureTeva Bernardino, chef de mission de la délégation tahitienne.

Arrivés sur site, les tahitiens se sont réunis pour faire le point sur le programme de la journée et le règlement au sein du village.

Quelques minutes plus tard, les délégations de chaque discipline découvrent leurs dortoirs.

“Les dortoirs sont pas mal, mais ils sont un peu loin du site où vont se tenir les épreuves de va’a.” regrette cependant Philippe Bernadino, l’entraineur de la sélection de va’a.

La plupart des compétiteurs termineront les jeux cette semaine et rentreront au fenua le week end prochain, pour passer le relais à la deuxième délégation tahitienne qui rentrera en compétition lors de la deuxième semaine des jeux.