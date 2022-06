Les papio sont enfin ouverts !

Habituellement calme en début de soirée, une fois le trafic des travailleurs rentrant chez eux passé, la sortie de la RDO côté Punaauia et toute la zone autour du rond-point d’Outumaoro était très encombrée ce vendredi soir. Assez parsemée l’an dernier avec les restrictions sanitaires, la population est plus nombreuse cette année pour profiter de l’ouverture des fameux Papio, qui marque l’approche des grandes vacances. Pour Jonathan Fuller qui est venu en famille “après tout ce qu’il s’est passé avec la pandémie et là… tu vois, ça fit du bien de voir le monde sans le masque.”

Les forains eux aussi sont ravis de voir les clients affluer après 2 années difficiles. James Frogier, le président de l’association des forains de Polynésie française a le sourire aux lèvres “ce qu’on veut voir c’est le sourire sur le visage des enfants, des grandes personnes aussi. On est heureux de voir que tout le monde est content de venir au tiurai.”

Et pour marquer le coup, un feu d’artifice a même été tiré vers 20h30 à Outumaoro, et cela malgré la fine pluie qui s’était invité hier soir.

Les vacances arrivent donc à grand pas, plus que 3 semaines avant que les écoliers ne soient libérés des livres et des devoirs. Les examens ont déjà commencé pour les collégiens et les lycéens. A la fête foraine de Punaauia, restaurateurs, forains et autres artisans vous accueilleront à bras ouvert, vous y trouverez une trentaine de manèges. A Mama’o les manèges et restaurants sont en cours de montage, ils accueilleront le public du 24 juin au 15 août. Tandis qu’à Vaitupa, les forains ne pourront commencer les travaux qu’après les élections législatives, puisque les bureaux de vote de Faaa sont installés sur la même zone.