Les dossiers de la C.O.T.O.R.E.P enfin à l’étude  

C’est au service C.O.T.O.R.E.P (commission technique d’orientation et de reclassement professionnel) de la direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (D.S.F.E), que les personnes en situation de handicap déposent leurs dossiers de demande d’aides pour pouvoir bénéficier d’allocations. Des dossiers qui s’entassaient depuis des mois faute de médecin à même d’évaluer le niveau d’incapacité des demandeurs. Une carence comblée puisque le nouveau médecin référent a pris ses fonctions, il y a deux semaines et qu’une première commission, s’est tenue ce vendredi. Elle a permis de traiter une trentaine de dossier. Une réunion qui a aussi permis de tout mettre à plat et de repartir sur de bonnes bases, selon Chantal Galenon, ministre des Solidarités et du Logement, en charge de l’Aménagement, de la Famille, de la Condition féminine et des personnes non autonomes.

Avec près de 1400 dossiers à examiner, l’attente risque d’être encore un peu longue pour les demandeurs. Mais en attendant, les services de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel continuent d’accompagner les malades et leurs proches. Les équipes de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel espèrent pouvoir valider près de la moitié des dossiers en attente d’ici la fin du mois d’août. Et la totalité avant la fin de l’année.

La ministre des Solidarités et du Logement, en charge de l’Aménagement, de la Famille, de la Condition féminine et des personnes non autonomes a aussi assuré que si c’était nécessaire, un second médecin référent serait nommé. Chantal Galenon souhaite aussi changer la règlementation pour simplifier les procédures.