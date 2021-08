Le président du Pays rencontre le PDG du groupe Kering

Kering est un groupe français spécialisé dans l’industrie du luxe, propriétaire de marques principalement spécialisées dans la maroquinerie, les chaussures, le prêt-à-porter, les montres et la joaillerie. Kering est majoritairement détenu par le groupe Artémis, holding d’investissement lié à la famille Pinault.

Concernant ses activités en Polynésie française, la Compagnie du Ponant a pris le contrôle du navire Paul Gauguin en octobre 2019. Le navire qui est récemment revenu de carénage a bénéficié d’une rénovation de ses espaces intérieurs. Le second navire présent en Polynésie, le « Boreal », est quant à lui toujours désarmé dans l’attente d’une reprise de l’activité liée à l’évolution de la pandémie.

La Polynésie , une destination prisée par les croisiéristes d’expédition

Au cours de cet entretien, François-Henri Pinault a confirmé son intérêt pour la destination polynésienne confirmant la volonté du croisiériste de mettre en tête de ligne à Papeete d’autres navires de sa flotte toujours dans l’esprit de développer des croisières d’expédition ; la Polynésie et le Pacifique plus largement, offrant une diversité d’expériences tant en matière de paysages que d’expériences culturelles et humaines. Sur le plan environnemental, le Président Edouard Fritch a confirmé au PDG de Kering que la Polynésie s’inscrivait dans une démarche de développement durable depuis plusieurs années en disposant notamment d’un des plus grands sanctuaires de mammifères marins de la planète depuis 2002, et depuis 2018 d’une aire marine gérée de 5 millions de km2 correspondant à sa zone économique exclusive. Par ailleurs, le Pays avec les communes polynésiennes et les populations se sont engagés dans la reconnaissance de ses sites culturels, de ses paysages et de son patrimoine immatériel au patrimoine mondial de l’Unesco.

Monsieur Pinault a encouragé la Polynésie à poursuivre cette stratégie tournée vers le développement durable de son territoire. Ce sont également les axes de développement du groupe Kering et de la Compagnie du Ponant.

Très engagé en matière de développement durable, le groupe Kering, en concertation avec le « Science Based Targets » de l’ONU, implémente dans le fonctionnement du groupe le « compte résultat environnemental », lequel mesure et monétise l’impact environnemental d’une entreprise de bout-en-bout de sa chaîne d’approvisionnement. Après avoir été mandaté par le Président Emmanuel Macron pour mobiliser les acteurs de la mode sur les bonnes pratiques environnementales, le groupe a présenté le Fashion Pact au G7 à Biarritz en 2019 visant à atteindre zéro émission nette de CO2 en 2050 et signé par 56 groupes de la mode.