La maison de la culture fait elle aussi sa rentrée

La Maison de la Culture reprend ses activités, un moyen de débuter avec plaisir cette rentrée. Une reprise en immersion dans différents univers avec des ateliers proposés au grand public.

« C’est la première fois qu’on organise la journée portes ouvertes au sein de notre centre. On a à peu près 15 cours qui sont proposés tout au long de l’année. Ils sont divers et variés. Ça tourne autour des ateliers créatifs, des cours de langues, aussi des cours d’activité physique. On a du théâtre, des jeux échecs… C’est autant pour les enfants que pour les adultes » préciseHitihiti Hiro, cheffe du département des activités permanentes.

Un large panel d’activités qui permet aux plus petits comme aux plus grands de développer leurs horizons culturels. L’un des ateliers les plus prisé est linguistique. Les adhérents cherchent à être accompagnés dans la pratique du reo Tahiti. Norbert Vanaa, enseignant en langue tahitienne, s’en explique : « Pas plus tard qu’il y a un quart d’heure, une grand-mère me disait que son beau-fils est polynésien, sa fille est française, sa fille parle mieux le tahitien que lui. C’était un peu paradoxal mais je pense qu’il y a un renouveau culturel. »

Accessibles six jours sur sept, les ouvrages des deux bibliothèques vous feront voyager toute l’année. Des lectures qui devraient être facilitées, d’ici quelques mois, par la mise en place d’un bibliobus.