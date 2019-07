Jeux du Pacifique: les nageurs tahitiens prêts à se lancer dans le grand bain

La natation tahitienne a fait son grand retour dans le Pacifique lors des derniers Jeux en Papouasie Nouvelle Guinée. 23 médailles remportées dont 8 en or. Cette année à Samoa, Tahiti présentera une sélection relativement jeune avec quatre nageurs expérimentés ayant déjà participé aux Jeux.

“Sur la physionomie de l’équipe par rapport à il y a quatre ans, c’est une équipe un peu plus mixte, il y a des anciens, mais aussi Reva quatorze ans. Nous avons des nageurs locaux et des jeunes polynésiens qui s’entrainent un partout dans le monde en Espagne, en France et aux Etats unis. Et je pense que sur le papier, la formation est un peu moins forte. Il faut le dire, il nous manque trois nageurs qui était là et qui ont beaucoup apporté il y a quatre ans dans une équipe un peu moins forte mais tout aussi conquérante et sur le papier si on arrive à faire huit médailles d’or ce sera champagne sans problème.”, explique Sylvain Leroux, directeur technique de la FTN.

Pour défendre leurs titres, nous retrouverons Rahiti Devos au départ des 200, 400 et 1 500m crawl mais aussi au 200 m papillon. Teiki Dubois qui avait décroché une médaille d’or au 200 m dos sera aussi de la partie aux côtés de Rainui Teriipaia capitaine de l’équipe. “Cela va être mes sixième jeux, j’ai commencé à l’âge de seize ans. Je pars encore comme la dernière fois en tant que vétéran de l’équipe. J’ai fait Samoa 2007 et je connais bien la piscine et le pays”.

Rainui avait fait un carton en 2007 à Samoa en remportant trois médailles d’or en brasse. Du côté des dames Tahiti sera également bien représenté avec Poerani Bertrand détentrice de tous les records de Polynésie en toute catégorie mais aussi Angeline Tregoat favorite en dos. “il y a quatre ans j’étais sur Tahiti et je voyais l’équipe féminine avec une faible délégation et bien maintenant je sais qu’on est quatre et on va tout faire pour ramener autant de médailles que les garçons et défendre haut les couleurs du fenua”.

Rahiti Devos sera le premier tahitien, lundi, dans les starting block en eau libre. Les épreuves du bassin commencent mardi avec des chances de médaille pour les hommes et femmes en dos et en brasse individuelle.