Week-end de Pâques – L’hôpital de Moorea appelle à la vigilance

“L’île de Moorea accueille régulièrement pour les fêtes et les vacances de très nombreuses familles de Tahiti et un grand nombre de touristes locaux. Il est attendu pour ce long weekend de Pâques et les vacances scolaires, un nombre important de personnes à Moorea, ce qui entraine une augmentation très importante de la population sur l’ile sœur.

Cet afflux majeur de population nécessite, pour le bien-être de tous, une adaptation des services de sécurité, de secours et de soins, en collaboration avec les services de la commune, du Pays et de l’État.

Néanmoins, l’hôpital de Moorea-Afareaitu qui accueille toutes les personnes dont l’état nécessite une prise en charge médicale, rappelle qu’il est de la responsabilité de chacun de veiller à la sécurité de tous. Aussi, il est demandé aux visiteurs et vacanciers d’être très vigilants sur la route et sur le lagon afin d’éviter les accidents et les noyades. Rappelons que l’abus d’alcool augmente le risque d’accidents et de violences familiales.”