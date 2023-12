Vigilance orange pour risque d’orages et de fortes pluies aux Iles du Vent

« Un temps pluvieux et orageux est attendu la nuit prochaine sur les Îles Du Vent. Des averses orageuses vont s’intensifier dans le courant de la nuit prochaine et peuvent ponctuellement engendrer de forts cumuls de pluie sur les côtes Est de Tahiti entre Papeno’o, Hitia’a et la Presqu’île et dans les vallées encaissées. La zone de Teahupo’o pourrait être un des lieux propices au passage de fortes pluies », prévient Météo France Polynésie qui précise que ce « temps devrait se maintenir mercredi en cours de journée avec une légère baisse d’intensité ». Le haut-commissariat appelle la population à faire preuve de prudence.

Par ailleurs, une vigilance jaune fortes pluies et orages concerne également l’archipel des îles Sous le Vent et une vigilance jaune orages concerne Mopelia, les Tuamotu Nord-Ouest et les Tuamotu Centre Nord.