Vigilance jaune pour orages sur Tahiti et Moorea

Îles Sous-le-Vent

Des épisodes d’averses ou de grains se développent ponctuellement cette nuit avant de dissiper jeudi matin. Jeudi après midi, quelques gouttes sont de nouveau possibles à proximité du relief. Vendredi, le ciel est essentiellement voilé en journée. En fin d’après midi et soirée, les nuages sont plus épais, annonciateurs d’averses plus fréquentes pour la nuit.

Vent faible à modéré de secteur Est.

Mer peu agitée. Houles longues de Sud-Sud-Ouest et de Nord d’1 mètre chacune.

Tahiti et Moorea

Quelques averses sont possibles en fin de journée et début de soirée entre vers Papara, Hitia’a et Pueu. Le reste de la nuit s’annonce calme, laissant augurer une matinée de jeudi ensoleillée. L’après-midi, des nuages vont de nouveau déborder et occasionner des averses éparses du relief vers Punaauia et Paea. Vendredi, les nuages sont plus nombreux. Les averses touchent principalement la moitié Est de Tahiti dans la matinée, avant de se généraliser au reste du littoral en seconde partie de journée avec un risque orageux associé.

Températures extrêmes prévues : 23 et 32 degrés Celsius.

Vent faible à modéré de secteur Est.

Mer peu agitée. Houles longues de Sud-Sud-Ouest et de Nord d’1 mètre chacune.

Australes

Des foyers orageux se développent du côté de Rimatara cette fin de journée. Ils dérivent vers Rurutu et Tubuai plus tard dans la nuit. Hormis quelques gouttes sur Raivavae, le ciel est bien dégagé sur le groupe Nord de jeudi à vendredi.

À Rapa, les nuages sont nombreux mais le temps reste sec.

Vent d’Est à Est-Nord-Est faible sur les îles du Nord et d’Est modéré à Rapa avec des rafales à 50/60 kilomètres/heure dans la baie de Ahurei.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre au Nord à 1 mètre 50 sur Rapa. Petite houle de Nord inférieure à 1 mètre.