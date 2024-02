Vigilance jaune pour orages sur les îles du Vent

Tahiti et Moorea

Vendredi en début de soirée, des nuages récalcitrants et porteurs de pluies persistent entre Punaauia, Papeari, la Presqu’île de Tahiti et vers Haapiti à Moorea. Ils perdent progressivement du terrain en cours de nuit pour laissant place à une nuit paisible. Samedi, les éclaircies du matin cèdent rapidement la place aux formations nuageuses sur le relief à la mi-journée; ces derniers débordent du relief vers Papara et Papeari voire même entre Punaauia et Paea en fin d’après-midi. Un coup de tonnerre peut être entendu près du relief. Dimanche, le scénario reste similaire avec un risque d’averses toujours prépondérant l’après-midi entre Punaauia et Papara.

Températures extrêmes prévues : 23 et 33 degrés Celsius.

Vent faible de Nord-Est dominant samedi puis de secteur Est dimanche.

Mer peu agitée. Houle de Sud-Ouest autour de 2 mètres samedi puis 1 mètre 50 à 2 mètres dimanche. Petite houle longue de Nord-Ouest de moins d’1 mètre.

Australes

Jusqu’à samedi soir, le ciel reste chargé sur le Nord Australes : des pluies ou des grains sont encore d’actualité entre Rimatara et Rurutu tandis que des accalmies reviennent du côté de Tubuai et Rimatara. Dimanche, les pluies s’estompent laissant entrevoir une accalmie plus durable voire même de belles éclaircies. Vers Rapa, le ciel reste le plus souvent nuageux samedi sans précipitations notables en attendant le retour d’un soleil plus généreux dimanche.

Entre Rimatara et Rurutu : vent de Nord à Nord-Est modéré avec des rafales à 60 kilomètres/heure, faiblissant dimanche. Entre Tubuai et Raivavae : vent modéré de Sud-Est samedi puis venant à l’Est dimanche. A Rapa, vent modéré d’Est-Sud-Est à Sud-Est avec des rafales pouvant atteindre les 70 kilomètres/heure dans la baie d’Ahurei.

Mer agitée au Nord, localement forte à Rapa. Au Nord : houle de Sud-Ouest autour de 2 mètres. Sur Rapa : houle de Sud-Ouest 2 mètres 50 à 3 mètres samedi s’amplifiant à 3 mètres à 3 mètres 50 dimanche soir.

