Vigilance jaune pour la pluie sur une grande partie de la Polynésie

Un temps maussade est prévu dans les prochains jours. En cause : une dépression tropicale circulant à proximité de la Polynésie. Plusieurs archipels sont placés en vigilance jaune pour la pluie. Des orages sont également attendus du côté des Australes.

À Tahiti et Moorea, grisaille et pluie reste de mise et quelques fortes averses sont attendues par endroits, en particulier sur les côtes Nord et Ouest ainsi que sur le relief où les cumuls pourront être conséquents. À noter qu’une accalmie relative devrait parvenir à s’installer pour mardi prévoit Météo France. Températures extrêmes prévues : 23 et 31 degrés Celsius.

Vent modéré de Nord-Ouest avec des rafales à 60 kilomètres/heure, voire 70 sous grains.

Mer agitée à localement forte. Houle longue de Sud-Ouest s’amplifiant lundi à 2 mètres/2 mètres 50. Elle est croisée à une houle longue de Sud-Est d’1 mètre 50.

Les prévisions complètes sont à consulter en cliquant ICI