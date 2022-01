Vigilance jaune aux îles du Vent pour la pluie, orange aux Raromatai

L’accalmie se poursuit ce dimanche. Tahiti et Moorea passent en vigilance jaune pour la pluie. Les îles du Vent sont restées en marge des nuages les plus actifs explique Météo France. Les averses modérées sont encore possibles ce dimanche sur les côtes Nord et Est des îles. Elles viennent s’ajouter sur des sols encore saturés.

Ces dernières 48 heures, il est tombé 107L/m² à Mahina, 101L∕M² à Punaauia, 139L/M² à Haapiti. En 72 heures, on atteint 267L/M² à Mahina et 283L/M² à Hitiaa, 213 à Punaauia.

Par ailleurs, les renforcements temporaires du vent restent possibles avec des rafales autour de 70 kilomètres/heure sous grains. Une amélioration se dessine lundi.

Aux îles Sous-le-Vent, les précipitations continuent de concerner les îles et commencent à s’atténuer ce dimanche. Néanmoins, le risque de fortes précipitations n’est pas exclu jusqu’en soirée. Durant l’épisode, les cumuls de précipitations relevés en 48 heures donnent 173 L∕m² à Huahine.

Par ailleurs, les renforcements temporaires du vent sont possibles avec des rafales pouvant dépasser les 80 kilomètres/heure sous grains. La mer reste agitée à localement forte avec des creux autour de 2 mètres 50 pouvant encore occasionner la submersion à la côte sur les zones exposées et non protégées par une barrière de corail.

