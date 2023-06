Vent violent : vigilance jaune sur Tahiti et Moorea

Météo Tahiti et Moorea

Mardi, le temps reste majoritairement ensoleillé sur le littoral Ouest de Tahiti et Moorea tandis que des nuages bas abordent de temps à autres la Presqu’île et la côte Est de Tahiti le matin, avant de déborder vers Papeari l’après-midi. Mercredi, après une matinée assez bien dégagée, les nuages vont s’imposer dans l’après-midi, annonçant l’arrivée d’averses pour la fin de journée. Températures extrêmes prévues : 22 et 29 degrés Celsius.

Vent modéré d’Est-Nord-Est à Nord-Est avec des accélérations à 50/60 kilomètres/heure dans le chenal entre Tahiti et Moorea, vers la pointe Te Pari et entre Mahina et Mahaena.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre, croisée avec une houle courte de secteur Est de 2 mètres mardi, puis 1 mètre 50 mercredi.

Météo Australes

Début de matinée de mardi s’écoulant sous un ciel principalement voilé. Toutefois, des nuages bas vont aborder les îles du Nord avant la mi-journée, annonçant de petites pluies pour mardi soir vers Rurutu et Rimatara. Mercredi, un temps perturbé, pluvieux et accompagné de grains se généralise à l’ensemble de l’archipel. A noter un risque orageux vers Rapa.

Vent modéré de Nord à Nord-Est mardi. Il se généralise au secteur Nord modéré à assez fort mercredi avec des rafales avoisinant parfois les 80 kilomètres/heure sous grains.

Mer agitée mardi, localement forte sur Rapa mercredi. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre 50 s’amortissant, relayée par une nouvelle houle de Sud d’1 mètre 50 mercredi.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (par exemple : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

