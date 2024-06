Vent violent et vagues-submersion : une partie des Tuamotu, les Gambier et Rapa en vigilance jaune

Météo-France Polynésie française a placé en vigilance jaune pour vent violent les Tuamotu Ouest et Est, les Tuamotu Centre Sud, les Tuamotu Nord Est, les Tuamotu Sud, Gambier et Rapa. Et en vigilance jaune pour vagues-submersion : les Tuamotu Centre Sud, les Tuamotu Est, les Tuamotu Sud et les Gambier.