Vent et pluie : une partie de la Polynésie en vigilance

Météo îles Sous-le-Vent

Le ciel est gris jusqu’à mercredi soir avec des averses. Elles sont localement marquées et orageuses à l’origine de forts cumuls de précipitation cette nuit et la journée de mercredi. En soirée de mercredi jusqu’à jeudi soir, les pluies globalement sont en retrait avec quelques timides éclaircies mercredi soir devenant de plus en plus larges jeudi.

Vent d’Est-Sud-Est modéré prédominant. Rafales à 60 kilomètres/heure possibles sous grains.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre 50 en voie d’amortissement. Dans le même temps, une houle courte de Sud-Sud-Est se met en place, autour de 2 mètres 50.

Météo Tahiti et Moorea

La grisaille se maintient jusqu’à mercredi et la nuit qui suit. Les averses sont plus marquées cette nuit et mercredi sur les côtes allant de Hitiaa à Mahina, de Papara à Punaauia, occasionnant ponctuellement de forts cumuls. Sur les côtes Sud, les pluies perdent en intensité et de timides éclaircies percent ponctuellement la nuit de mercredi et la journée de jeudi. Températures extrêmes prévues : 23 et 29 degrés Celsius.

Vent d’Est-Sud-Est modéré à localement assez fort. Les rafales atteignent les 70 kilomètres/heures entre Mara’a, la Presqu’île et Hitia’a sur Tahiti, et du côté de Haapiti à Moorea.

Mer agitée à forte. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre 50 en voie d’amortissement. Dans le même temps, une houle courte de Sud-Sud-Est se met en place. Elle atteint les 2 mètres 50 mardi, puis jusqu’à 3 mètres mercredi.

Météo Tuamotu et Gambier

Un temps perturbé intéresse une large zone des Tuamotu. Les averses touchent cette nuit Makatea, Mataiva, Rangiroa, Anaa, Makemo, Fangatau, Hao et Tatakoto. Elles sont parfois fortes et accompagnées d’orages. Mercredi, ce temps maussade gagne les régions de Takaroa, Napuka et Pukapuka au Nord, Hereheretue au Sud et Reao à l’Est. Le maximum d’intensité pluvieuse sera attendu entre Rangiroa, Anaa, Makemo et Hao.Au Sud de cet axe perturbé, le temps s’annonce plus calme jusqu’à jeudi malgré les passages nuageux.

Sur une large moitié Sud, vent modéré à assez fort d’Est à Sud-Est avec rafales à 60/70 kilomètres/heure. Sur les atolls du Nord, vent faible à modéré de Nord-Est Nord mercredi, venant au Nord-Ouest jeudi.

Mer agitée à forte du Sud Tuamotu aux Gambier. Mer du vent d’Est-Sud-Est de 2 mètres et houle longue de Sud-Sud-Ouest de l’ordre de 2 mètres donnent des creux dépassant les 2 mètres 50. Ailleurs, mer agitée sur une houle longue de Sud-Sud-Ouest de d’1 mètre 50.

Météo Australes

Prédominance d’un temps frais et sec sur les 2 prochains jours. De nombreux nuages se maintiennent dans le ciel en laissant passer de temps à autres quelques éclaircies.

Vent assez fort d’Est-Sud-Est à Sud-Est. Les rafales atteignent les 100 kilomètres/heure dans la baie de Rapa jusque mercredi matin puis faiblissent l’après-midi. Au Nord, rafales à 80 kilomètres/heure les deux jours.

Mer forte sur une mer du vent donnant des creux de 3 mètres à 3 mètres 50 cette nuit et mercredi matin. La mer du vent s’atténue de l’ordre de 2 mètres à Rapa. Petite houle longue de Sud-Sud-Ouest en voie d’amortissement.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Vigilance orange : soyez très vigilants, des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique et suivez les conseils précisés pour chaque phénomène sur le site www.meteo.pf et les consignes particulières éventuellement émises par le haut-commissariat.