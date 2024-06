Vagues – submersion : retour à la vigilance jaune pour la Société

Îles du Vent

Fin Maintien de suivi : îles du Vent.

La houle longue de Sud-Sud-Ouest est en voie d’amortissement en cette fin de journée, elle baisse à 3 mètres la nuit prochaine, puis autour de 2 mètres 50 mercredi.

Jeudi, la houle devrait atteindre 1 mètre 50.

Malgré l’amortissement de la houle, la moitié Sud de Moorea (de Haapiti à Atiha et Afareaitu) ainsi que les zones allant de Faa’a jusqu’à Papara, Papeari et la Presqu’île (de Vairao à Teahupo’o et au Te Pari) à Tahiti restent exposées durant la nuit prochaine et la journée de mercredi.

Îles Sous-le-Vent

Fin de Suivi : îles Sous-le-Vent, Mopelia.

Plus d’infos sur meteo.pf