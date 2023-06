Une marche pour le climat le 17 juin place Tarahoi

L’association Te Motu organise une marche pour le climat samedi 17 juin à 14 heures à la place Tarahoi.

« La crise climatique est la plus grande menace qui pèse sur nos îles, sur les jeunes

générations, ainsi que les suivantes. Nous estimons que la réduction de nos émissions de

GES et l’adaptation de notre pays à ces impacts sont insuffisants indique Jason Mason, président de l’association. Pour cela, nous vous proposons de nous rassembler de nouveau pour lancer un appel :

– À notre peuple, qu’il se réunisse afin de préparer un avenir meilleur pour notre fenua.

– Aux gouvernements polynésiens et français, que la gestion des crises écologiques deviennent leur priorité, en y allouant plus de moyens et en accélérant considérablement les stratégies en cours.

> Plus d’informations sur l’événement Facebook