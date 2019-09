Une marche contre la violence samedi à Papeete

En partenariat avec un autre collectif de France, le collectif contre la violence en Polynésie française qui existe depuis un an maintenant, organisme une marche contre la violence ce samedi 14 septembre à partir de 9 heures à la cathédrale de Papeete.

“Vous êtes nombreux à nous montrer votre soutien et à commencer à dire ‘ça suffit’ alors ne laissons plus les personnes violentes agir en toute liberté ! Devenons des témoins ‘actifs’ et non plus ‘passifs. N’attendez pas que cette violence rentre dans vos familles, touche vos femmes, vos filles, vos soeurs, vos amies, une inconnue et même vos fils, vos pères, vos grands pères… N’attendez pas que le système change pour vous, nous devons agir ! Venez dire #Stopàlaviolence en Polynésie française” explique le collectif.

Plus d’infos sur la page Facebook de l’événement.