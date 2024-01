Une journée portes ouvertes à l’UPF le 10 février

Les enseignants, responsables pédagogiques et les étudiants de l’UPF seront mobilisés pour présenter l’ensemble des filières académiques et répondre à toutes les questions des futurs étudiants.

Le personnel de l’UPF présentera les différents services d’accompagnement des étudiants :

– le COSIP (Centre d’Orientation, des stages et de l’Insertion professionnelle) ;

– la scolarité : pour les modalités d’inscription ;

– les relations internationales : pour le dispositif de mobilité internationale.

Les visiteurs pourront se glisser dans la peau d’un étudiant en assistant à des expériences en laboratoire (chimie, physique ou SV) ou en participant à divers ateliers (chant, écriture, résolution de cas juridiques) et activités ludiques. Et ils pourront découvrir le laboratoire d’archéologie de l’UPF.

Les associations étudiantes seront également présentes pour échanger avec les lycéens et leur proposer différentes animations.

Durant toute la matinée, le public aura l’occasion de visiter le campus, à pied ou en minivan, et de se familiariser avec les installations de l’UPF : la halle des sports (dans laquelle les attendent des challenges sportifs), la bibliothèque universitaire, les logements du CHE et de la cité U, et en cas de petit creux, le restaurant universitaire et le Columbus café accueilleront les visiteurs.

Plus d’infos ICI