Une grande partie de la Polynésie en vigilance pour les orages

Météo France a placé ce lundi plusieurs archipels en vigilance jaune pour les orages. Les îles Sous-le-Vent, îles du Vent, l’ensemble des Tuamotu à l’exception du Nord-Est mais aussi les Gambier sont concernés.

À Tahiti et Moorea cette nuit, des développements nuageux gagneront les îles et pourront occasionner des averses et des grains localement orageux prévient Météo France. Les grains devraient se faire plus nombreux mardi, avec un risque orageux plus marqué à la mi-journée. Mercredi, après quelques averses résiduelles le matin, les nuages bas devraient s’évacuer pour laisser place à un ciel voilé. Températures extrêmes prévues : 22 et 31 degrés Celsius.

Vent variable faible de secteur Est mardi matin, s’orientant au secteur Nord faible à modéré à la mi-journée et jusqu’à mercredi.

Mer peu agitée. Petites houles longues résiduelles de Sud-Sud-Ouest et de Nord-Ouest de moins d’1 mètre. Arrivée d’une nouvelle houle longue de Sud-Ouest s’amplifiant à 1 mètre 50 mercredi.

