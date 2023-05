Un village écocitoyen pour sensibiliser à l’environnement le 10 juin à Papeete

À l’occasion de la Journée mondiale de l’Environnement 2023, la ville de Papeete crée un “village écocitoyen” les jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 juin dans les Jardins de Paofai.

Objectif : mettre en avant les enjeux environnementaux et écologiques grâce à des ateliers ludiques et participatifs animés par un groupe d’acteurs engagés (associations, services du Pays et entreprises).

Plusieurs thématiques seront abordées :

Lien avec la terre et culture de plantes comestibles . Comprendre la vie du sol, sa richesse en matière de biodiversité, apprendre ce qu’est le compost, le paillage et à en faire chez soi, apprendre à planter grâce à ce mélange de terre/compost/paillage.

. À l’aide de dégustations de smoothies de feuilles comestibles, de produits locaux et de cuisine locale, l’objectif est de mettre l’accent sur la diversité des plantes comestibles ainsi que les bienfaits nutritionnels des produits du terroir. Traitement des déchets et promotion d’une consommation raisonnée . De nombreux acteurs seront présents pour sensibiliser le public au tri des déchets, à leur impact sur l’environnement et pour proposer des substituts au plastique notamment. Des ateliers low-tech seront au rendez-vous pour montrer qu’il existe des alternatives au high-tech. Un atelier est prévu sur le thème “réparer plutôt que remplacer” avec des techniciens professionnels.

. Apprendre à mieux gérer sa consommation énergétique pour prendre conscience de son impact sur l’environnement et limiter ses factures. Climat et impact carbone . Pour sensibiliser le public sur l’urgence climatique, un atelier sur la fresque du climat est proposé. Créée en 2018, la fresque du climat est un outil-jeu neutre et objectif qui se fonde sur les données issues des rapports scientifiques du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). Il vise à mobiliser l’intelligence collective pour sensibiliser les participants au changement climatique. Les émissions de carbone étant responsables d’une grande partie de ce changement, un atelier sera dédié à l’impact carbone.

Enfin, un jeu de quête permettra au public de remporter des lots. Les participants devront suivre les instructions de la carte de quête, disponible aux deux entrées du village, et récolter six marques correspondant aux ateliers thématiques. Une fois l’ensemble des marques récolté, la carte doit être déposée dans une urne située au milieu de l’esplanade centrale. Un tirage au sort aura lieu à la fin de l’événement.

PROGRAMME

Les personnes souhaitant participer aux ateliers devront s’inscrire. Certains ateliers n’auront lieu qu’une fois durant la journée (v. horaires ci-dessous). Les fiches d’inscription seront mises à la disposition du public sur un panneau d’affichage à l’entrée nord du village (côté monument).



8 h 30 : Ouverture des ateliers

9 h – 10 h : Permaculture / Fresque du climat

10 h – 11 h : Spectacle de marionnettes

11 h – 12 h : Cuisine locale / Fresque du climat

12 h – 13 h : Table ronde

13 h 30 : Distribution des lots du jeu de quête

14 h : Fermeture du village