Un vaccinodrome samedi 14 janvier à la présidence

Un centre de vaccination sera situé à la présidence de Papeete, avenue Pouvana’a a Oopa ce samedi 14 janvier de 8 heures à 15 heures.

Les vaccins proposés :

Contre la Covid-19 :

Comirnaty PFIZER: 12 ans et plus

Nuvaxovid Novavax : 18 ans et plus

Comirnaty bivalent PFIZER (pour les Rappels), 12 ans et plus

Contre la Grippe saisonnière :

Vaxigrip Tetra®

Indications pour la vaccination contre la Covid-19 et la grippe saisonnière

Personnes de plus de 60 ans

Personnes immunodéprimées ou vulnérables et toutes personnes vivant dans leur entourage

Personnes en situation d’obésité (IMC > 40)

Personnes en longue maladie

Femmes enceintes quel que soit le terme

Professionnels de santé

Personnels navigants (aérien et maritime)

Agents touristiques accompagnant des groupes



Les vaccins contre la Covid-19 et la grippe saisonnière peuvent être administrés en même temps (1 injection dans chaque bras) – OU séparément avec 15 jours d’intervalle entre les 2 vaccins.

L’ensemble de la population peut également bénéficier de la vaccination et des rappels contre la Covid-19 dès l’âge de 12 ans.

Un rappel vaccinal par Comirnaty bivalent PFIZER est recommandé dès 6 mois après :

La fin du schéma initial à 2 doses et quel que soit le vaccin utilisé antérieurement

Une dose de rappel

La dernière infection à la Covid-19