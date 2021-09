Une opération mobile de vaccination aura lieu ce mercredi 1er septembre à Pirae, rue Tuterai Tane, immeuble Loridon. Les volontaires sont invités à venir se faire vacciner entre 13h00 et 17h30.

Les deux vaccins Pfizer (16 ans et plus) et Janssen (18 ans et plus) seront proposés.

Dans un communiqué, la mairie de Pirae rappelle aux volontaires de se munir de leur attestation de déplacement dérogatoire et de cocher la case “santé” avant de se rendre au vaccinodrome.