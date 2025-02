Un temps maussade annoncé ce week-end, Météo France recommande d’être prudent

À Tahiti et Moorea, Météo France prévoit un « vent faible de Nord-Nord-Est dans la nuit de vendredi à samedi. Vent faible de secteur Nord-ouest venant au secteur Ouest samedi soir. Rafales sous grains à 60 km/h ».

La mer devrait être agitée avec une houle de Sud-Ouest de 1.5 mètre, et houle longue de Nord-Ouest de 1.5m également, dans la nuit de vendredi à samedi.

Météo France annonce l’arrivée d’un « système perturbé » sur les îles de la Société « à partir de samedi après-midi. Averses et grains localement orageux vont se succéder et seront plus marquées durant les journées de dimanche et lundi. Les cumuls de pluies pourront être localement importants. Début d’amélioration à partir de mardi. »

Ce week-end, il est recommandé « la plus grande prudence aux abords des passes et près des littoraux ainsi qu’aux abords des rivières ».

Par ailleurs, ce jeudi, les Australes et une partie des Tuamotu sont en vigilance jaune pour les orages. Ce soir, « une réactivation orageuse accompagnée d’averses est attendue sur le Sud Tuamotu et les Gambier. D’autres averses circulent selon un axe Rangiroa, Makemo, Hao, Reao, Tatakoto, Fangatau avec un risque orageux vers Reao et Tatakoto. »