Un nouveau site Internet pour l’ISPF

Jour de lancement pour le nouveau site de l’institut de sondage de la Polynésie française. Une bonne nouvelle pour les quelques 100 000 visiteurs annuels de la plateforme.

Elle s’adapte désormais à la consultation depuis un téléphone et facilite l’accès au public mal entendant et mal voyant grâce à de nouvelles fonctionnalités. La nouvelle interface est aussi partiellement traduite en reo Tahiti.

Pour tous ceux qui l’utilisent pour effectuer leurs démarches administratives, pas de panique. Il est toujours possible d’accéder aux demandes de numéro NIR ou de calculer la revalorisation des loyers, et la nouvelle organisation de la plateforme se veut plus intuitive. Elle est articulée autour de l’accès rapide aux principales recherches, le Numéro Tahiti, NIR, les fiches géographiques et la révision des loyers. Un menu déroulant permet des recherches plus spécifiques dans l’imposante base de données de l’institut. Pour construire son nouveau site, l’ISPF s’est appuyé sur les 4 000 questions envoyées par les usagers. Engagé depuis un an, ce chantier numérique a coûté 5 millions de Fcfp Les plus réticent pourront toujours accéder à l’ancienne interface jusqu’en décembre.