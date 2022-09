En début d’année 2022, le service de l’artisanat traditionnel a initié une refonte de son site internet. Objectif : Mieux valoriser l’activité du secteur et les outils à disposition des artisans, au travers de circuits différenciés (artisans / visiteurs). Et proposer un espace plus dynamique et moderne, qui reflète les orientations publiques.

Le site est à redécouvrir sur www.artisanat.pf.