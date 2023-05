La consigne à bagages fait son retour à l’aéroport de Faa’a. ADT annonce l’ouverture d’un nouveau service de consigne à bagages.

Située à proximité des arrivées et des départs, la consigne à bagages sera ouverte en continu 24h/24 et 7j/7.

Les voyageurs pourront déposer et récupérer rapidement leur bagage avec un accès illimité au casier sélectionné durant la période de location.

Une cinquantaine de casiers de 3 formats sont proposés.