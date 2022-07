Un épisode de forte houle attendu ce mercredi

Météo Tahiti et Moorea

Mercredi et jeudi, le ciel est chargé avec des averses fréquentes des côtes Sud à la presqu’île de Tahiti. Jeudi, le soleil est plus généreux sur les côtes Nord et Ouest. Vendredi, les nuages perdent encore du terrain au profit du soleil. Vent variable mercredi. Il vient au Sud-Est modéré jeudi puis Est vendredi.

Mer agitée. Houle longue de Sud de 1,5 mètre mercredi s’amplifiant à 3/3.5 mètres jeudi. Elle s’amortit vendredi à 2 mètres.

Météo Tuamotu et Gambier

Mercredi, un axe perturbé porteur d’averses et des grains s’invite de l’Ouest tuamotu aux Gambier. Il touche jeudi le centre et Est Tuamotu puis poursuit sa trajectoire vers l’Est vendredi signant le retour de bonne conditions sur l’archipel des Tuamotu. De mercredi à vendredi le Nord et Est tuamotu sont abonnées au soleil.

Vent de Nord-est modéré mercredi et jeudi sur le Nord des Tuamotu. Du centre au Sud et Sud-est tuamotu et vers les Gambier secteur Nord modéré mercredi devenant assez fort jeudi en venant au secteur Nord-ouest. Rafales 70/80 kilomètres/heure au passage des grains.

Mer agitée devenant forte au Sud. Houle courte d’Est d’1m/1m50, 2m au Nord mardi. Arrivée mercredi, sur le Sud d’une houle de Sud-Sud-Ouest de 3 mètres sur le Sud des Tuamotu remontant vers le Nord avec des hauteurs de 2.5/3 mètres. Elle s’amortit à 2 mètres vendredi.

Plus d’infos sur meteo.pf