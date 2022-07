Un centre de vaccination samedi 9 juillet à l’IFSI Mathilde Frébault à Mamao

La plateforme recommande aux plus de 18 ans, qui ont eu leur dernière dose, il y a plus de 6 mois, et aux plus fragiles (>60 ans et immunodéprimés) de faire un rappel vaccinal (2e, 3e et 4e dose). Il est aussi proposé, pour toute la population, la primo vaccination dans l’intérêt d’une protection individuelle et collective.



À noter également que la vaccination pédiatrique sera proposée. Elle est réservée uniquement aux enfants âgés de 5 à 11 ans, et est évidement non obligatoire.



Les vaccins proposés sur place seront :

Vaccin Comirnaty – Pfizer, forme pédiatrique, pour les enfants de 5 à 11 ans

Vaccin Comirnaty – Pfizer, pour les 12 ans et plus

Vaccin Nuvaxovid – Novavax, pour les 18 ans et plus