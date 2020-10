Les deux voies de part et d’autre du terre-plein central de l’avenue du Prince Hinoï, ainsi que du boulevard Pomare, seront fermées de 20 heures jusqu’à 2 heures du matin, du lundi 12 octobre au mardi 13 octobre, et ce, afin de permettre au Service des Parcs et Jardins et de la Propreté d’entretenir les gazons et plantations existants.

Il est recommandé aux automobilistes la plus grande prudence et le respect des consignes de sécurité aux abords du chantier.