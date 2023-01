Tourisme : dates d’utilisation des coupons Tīteti ’Āi’a pour 2023

Pour rappel, le dispositif « Tīteti ’Āi’a » a été mis en place en 2021 afin de développer le tourisme intérieur, en incitant les résidents à séjourner dans les îles au sein des hébergements de tourisme. L’objectif était de stimuler la consommation intérieure et de soutenir les professionnels du tourisme mais aussi les commerces, restaurants, artisans, agriculteurs et pêcheurs, notamment dans les archipels les plus éloignés.

En 2022, le dispositif « Tīteti ’Āi’a » a essentiellement bénéficié à l’archipel des Tuamotu (48% des voyageurs), et les îles les plus visitées par les bénéficiaires sont dans l’ordre : Rangiroa, Fakarava, Mataiva, Tikehau, Rurutu, Moorea et Huahine.

L’hébergement reste le poste de dépense sur lequel le dispositif a été le plus utilisé, notamment la petite hôtellerie familiale puisqu’elle a capté plus de 50% des coupons générés.

Au vu de ses effets positifs, le dispositif a été reconduit pour l’année 2023 dans les mêmes conditions que celles de l’année 2022. Ainsi, à l’instar de l’année précédente, des périodes d’utilisation ont été identifiées et fixées comme suit :

Les réservations doivent être effectuées au cours des périodes ci-après :

– Du 1er mars au 28 septembre 2023 ;

– Du 1er novembre au 31 décembre 2023.

Les séjours doivent être effectués durant les périodes suivantes :

– Du 1er janvier au 30 juin 2023 ;

– Du 1er septembre au 31 décembre 2023.

Plus d’informations sur www.titeti-aia.pf ou auprès de Tahiti tourisme au 40 50 57 71.