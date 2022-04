Avis aux rameurs et rameuses du fenua ! La prochaine compétition Te Aito se déroulera les 24 et 25 juin. La Te Aito est l’une des plus grandes courses de va’a hoe au monde : 28 km pour le parcours adultes.

Les inscriptions seront ouvertes dès le 15 avril. Elles se termineront le 10 juin. Plus d’informations à retrouver en cliquant ICI.