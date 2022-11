Tahiti et Moorea en vigilance orange pour fortes pluies

Météo-France Polynésie a placé en vigilance orange pour fortes pluies les îles du Vent, et en vigilance jaune les îles Sous-le-Vent et les Tuamotu Ouest.

Sont en vigilance jaune pour les orages les zones : Tuamotu Sud, Tuamotu Nord Ouest, Tuamotu Centre Sud, Tuamotu Centre Nord, Tuamotu Centre, Tuamotu Ouest, îles du Vent, îles Sous-le-Vent.

La population doit rester en sécurité et respecter les recommandations en raison des risques encourus. Des inondations importantes sont possibles dans les zones habituellement inondables. De grandes quantités d’eau sur de courtes durées peuvent localement provoquer des crues inhabituelles. Les réseaux d’eau peuvent déborder (caniveaux etc.). Des glissements de terrain ou des coulées de boue peuvent se produire.

Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles et des coupures d’électricité peuvent se produire.

Recommandations à la population :

– Tenez vous informés et restez à l’écoute des messages météorologiques (meteo.pf, le serveur vocal de Météo-France au 40 44 27 08, radio, bulletin TV).

– Limitez vos déplacements.

– N’entreprenez pas de randonnée.

– Ne vous engagez pas dans les vallées.

– Ne vous approchez pas des cours d’eau, des rivières même si leur niveau semble ne présenter aucun danger.

– Ne laissez pas les enfants jouer à proximité des cours d’eau et des caniveaux.

– Ne vous engagez pas, à pied ou en voiture, sur une voie inondée.

– Sur les routes, soyez très prudents et respectez les déviations éventuellement mises en place.

– Dans les zones habituellement inondables : mettez en sécurité vos biens susceptibles d’être endommagés et surveillez la montée des eaux.

Pour rappel, l’accès à la vallée de la Papenoo est interdite à partir de PK 6, par arrêté du maire de Hitia’a depuis vendredi matin jusqu’à lundi.

Météo îles Sous-le-Vent

Jusqu’à samedi soir, un épais voile d’altitude et des passages nuageux continuent d’évoluer à proximité des îles, ces derniers peuvent se délester d’averses localement de forte intensité et doublées de grains à caractère orageux. Pour la journée de dimanche, un temps maussade reste encore d’actualité avec des averses fréquentes et régulières.

Vent faible à modéré d’Est-Sud-Est à Sud-Est samedi, venant à l’Est-Nord-Est modéré dimanche. Rafales de l’ordre de 60 kilomètres/heure au passage des grains.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de secteur Sud d’1 mètre 50 samedi s’amplifiant à 2 mètres dimanche.

Météo Tahiti et Moorea

Samedi, le ciel reste chargé avec des passages d’averses localement fortes et des grains orageux circulant en mer. Toutefois, les accalmies voire quelques éclaircies sont possibles en cours de journée. Dimanche, la couverture nuageuse reste toujours importante, avec une alternance de périodes d’accalmies et de passages d’averses, le risque orageux est toujours présent. Températures extrêmes prévues : 22 et 29 degrés Celsius.

Vent faible de secteur Sud à Sud-Est dominant. Rafales autour de 60 kilomètres/heure au passage des grains.

Mer belle à peu agitée. Houle longue de secteur Sud autour d’1 mètre 50 s’amplifiant à 2 mètres dimanche.

Météo Tuamotu et Gambier

Samedi, sur la majeure partie des Tuamotu, le ciel est nuageux à très nuageux et localement instable à l’exception des régions de Napuka et Puka-Puka qui restent en marge de ce temps instable. Sur les zones perturbées, averses et grains à caractère orageux ainsi que des précipitations parfois de forte intensité peuvent concerner les régions de Hereheretue, Kaukura, Anaa, Makemo, Hikueru, Hao, Tematangi et Moruroa. Dimanche, une accalmie se dessine vers Mataiva, Rangiroa, Ahe et Manihi avec le retour de quelques éclaircies.

Vent faible à modéré de secteur Nord à Nord-Ouest, il est assez fort sur le Sud-Est Tuamotu-Gambier avec des rafales atteignant 60/70 kilomètres/heure.

Mer peu agitée à agitée en général, localement forte sur le Sud Tuamotu. Houle longue de Sud Sud-Ouest d’1 mètre sur les régions du Nord et 1 mètre 50 sur le reste des Tuamotu et aux Gambier. Arrivée d’une houle de Nord d’1 mètre sur les régions du Nord.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Vigilance orange : soyez très vigilants, des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique et suivez les conseils précisés pour chaque phénomène sur www.meteo.pf et les consignes particulières éventuellement émises par le haut-commissariat.