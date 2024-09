Semaine de prévention du suicide du 6 au 14 septembre au fenua

Plusieurs ateliers seront proposés, notamment sur le bien-être mental. Des conférences sont programmées à la mairie de Pirae et une conférence débat dans l’amphithéâtre du lycée hôtelier avec les services de santé et de sécurité ainsi que des associations luttant pour la prévention du suicide. Une rando-cyclo et une tombola permettront de collecter des fonds pour soutenir l’association SOS suicides.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Le programme :

– Vendredi 6 septembre : à 9 heures, ouverture de l’exposition artisanale, horticole et thérapies corporelles « semaine du bien-être mental, un esprit sain dans un corps sain ».

– Samedi 7 septembre : Conférence-débat de 8 heures à midi à l’Auditorium du lycée hôtelier de Punaauia avec le SAMU, les pompiers, la gendarmerie, la DSP, la Police municipale, la psychiatrie, Cousins Cousines, etc. et SOS Suicide.

Tamure Marathon à 15 heures

– Dimanche 8 septembre : Rando-Cyclo avec la collaboration de Pirae Cyclisme (tour de l’île) ; départ à 7 heures de la Mairie de Pirae + Café, viennoiseries, fruits à Taravao et remise de diplômes à l’arrivée à la Mairie de Pirae avec tirage de la tombola

– Mardi 10 septembre : Soirée œcuménique à partir de 18 heures dans les jardins de la mairie de Pirae avec la participation de la Communauté du Christ, l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers jours, l’Église adventiste du 7ème jour, l’Église Catholique, l’Église protestante Maohi, l’Assemblée de Dieu des pentecôtistes.

– Mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 septembre 2024 : de 8 heures à midi, dans les Jardins de la Mairie de Pirae, interventions de divers thérapeutes (psychologues, psychothérapeutes, masseurs énergétiques, traditionnels, ostéopathes, Hypno thérapeutes, Tahua, aidants, etc.)

– Samedi 14 septembre 2024 : à 9 heures, clôture de la semaine (exposants et SOS suicide). Prières de clôture par Albert Richardson.

Plus d’informations sur la page Facebook SOS Suicide Polynésie française