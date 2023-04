Second tour des Territoriales : comment voter par procuration

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou si vous n’êtes pas présent le jour du vote pour le second tour des élections territoriales ce dimanche 30, il vous est possible de voter par procuration.

Ces formalités nécessitant un délai d’instruction et/ou de transmission aux mairies concernées,

le haut-commissariat invite les électeurs à les réaliser le plus tôt possible.



→ pour établir une procuration devant les autorités compétentes, le numéro national d’électeur du mandant et du mandataire doit impérativement figurer sur le formulaire de procuration.

Ce numéro figure sur votre carte d’électeur. Il peut également être récupéré en interrogeant votre situation électorale ICI ou en sollicitant votre mairie.

Le mandant doit de la même façon se présenter en personne, muni d’une pièce d’identité, à la direction territoriale de la police nationale, à une brigade de gendarmerie ou au tribunal de première instance.