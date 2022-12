Salon Te Noera a te Rima’i : 70 artisans jusqu’au 24 décembre à Mamao

Présenté cette année sur le thème de Heihei nō Noera, la guirlande de Noël, le salon regroupe 70 artisans répartis sur autant de stands.

Au programme de ce salon : des démonstrations et concours variés. Des ateliers, concours, démonstrations sont proposés au public sur des thématiques variées. Réalisation de décorations de Noël, atelier de tīfaifai, défilé de mode, concours du plus beau sapin, sautoir en coquillage, etc. Une animation musicale sera également proposée chaque jour.

Le salon mettra en valeur l’ensemble des pratiques artisanales, notamment au travers des concours qui se concluront avec la remise des prix le vendredi 23 décembre en matinée.

PRATIQUE

Salon Te Noera a te Rima’i

Du 8 au 24 décembre 2022

Parc expo de Mama’o

de 9h à 17h30