Salon de l’Habitat 2025, guide pratique

Avec plus de 100 exposants, le salon de l’habitat 2025 est une mine d’informations et d’opportunités pour les particuliers et professionnels. Vous y découvrirez les dernières innovations en construction, rénovation et aménagement, un large choix de produits et services – outillage, piscine, décoration, électroménager, énergies solaires, climatisation, services bancaires, jardinage – , des ateliers pratiques pour apprendre à fabriquer des objets du quotidien et des conférences thématiques avec des experts du secteur.

L’événement se tiendra du jeudi 6 au dimanche 9 mars 2025 au parc Expo de Mama’o.

Horaires des ateliers et animations :

Atelier DIY Bricolage : Jeudi : 16h00 – 18h00 Vendredi : 10h00 – 14h00 Samedi et dimanche : 09h00 – 12h00



: Atelier DIY Bricolage : Démonstrations Sweet Home Tahiti (Thermomix) : tous les jours sur leur stand.



: tous les jours sur leur stand. Visite virtuelle d’un projet d’architecture (Fare Hiti Design) : Samedi 8 mars, 10h30 – 12h30.



: Samedi 8 mars, 10h30 – 12h30. Présentation d’ustensiles de cuisine (Casa Tips) : tout au long du salon.



: tout au long du salon. Maquillage pour enfants (Paintaface) : Samedi 8 mars : 14h00 – 18h00 Dimanche 9 mars : 09h00 – 12h00 et 13h00 – 16h00



: Live Painting d’Océane Fouet : Jeudi 6 au samedi 8 mars à 15h00.

Conférences à ne pas manquer

Jeudi 6 mars

10h00 : Solar Polynésie – L’énergie photovoltaïque en Polynésie.

Vendredi 7 mars

10h00 : DICP – La fiscalité des biens immobiliers.

– La fiscalité des biens immobiliers. 13h00 : Tahiti Hydroponic – L’hydroponie à domicile.

– L’hydroponie à domicile. 17h00 : Chambre des Notaires de PF – L’achat immobilier en Polynésie.

Samedi 8 mars

10h00 : Ordre des Géomètres de PF – L’importance du géomètre dans l’aménagement.

Plus d’infos : www.db-tahiti.com

Contact : 40 53 37 00 | [email protected]

Suivez l’événement sur Facebook et Instagram (@dbtahitioff)