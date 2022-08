Rupture de chlore en Polynésie : plus d’eau potable à Taravao

Dans un communiqué, la commune de Taiarapu Est informe la population que le chlore est en rupture générale à l’échelle de toute la Polynésie, “toutes les grosses structures se disputent les stocks restants”.

Conséquence de cette rupture : l’eau distribuée au plateau de Taravao et dans le centre de Taravao n’est plus potable. “Nos équipes font le nécessaire pour la gestion de l’eau dans les écoles du secteur concerné, une autre publication apportera des précisions très bientôt. Nous vous tiendrons informés de la prochaine réception de chlore et de la remise en route de la potabilisation de l’eau”, assure la commune.