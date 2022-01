Réouverture du vaccinodrome de la Présidence

Le centre de vaccination de la Présidence sera ouvert selon les modalités habituelles (accès par l’arrière de la Présidence, côté gendarmerie) et aux horaires suivants :

Mercredi 19 et jeudi 20 janvier : de 8 heures à 15 heures

: de 8 heures à 15 heures Vendredi 21 janvier : de 8 heures à 14 heures

Le vaccinodrome est ouvert pour les primovaccinations, les rappels deuxième et troisième doses de Pfizer et également pour les personnes éligibles au vaccin contre la grippe.

Le circuit pour l’accès au site de vaccination est le suivant :

• Contournement à pied, vers la gendarmerie, pour se rendre au parking, situé à Sainte-Amélie, à l’arrière de la Présidence ;

• Prise en charge par le personnel de la santé pour la vaccination, sous le grand chapiteau ;

• Les PMR (personnes à mobilité réduite) pourront se rendre en voiture directement à l’espace “drive prioritaire”, avec une entrée située rue Dumont D’Urville.

Samedi 22 janvier, le centre de vaccination se déplacera à Taravao, au centre Teaputa situé près de la gendarmerie et sera ouvert de 8 heures à 15 heures.

Lundi 24 janvier, la vaccination reprendra dans ses lieux habituels, à Mahina, Pirae, Paofai et Faa’a – Heiri.

Les mineurs de moins de 16 ans doivent présenter une autorisation parentale signée par l’un des parents (ou titulaire de l’autorité parentale). Les mineurs de plus de 16 ans peuvent décider seuls de se faire vacciner (le consentement libre et éclairé du mineur doit être recueilli). L’autorisation parentale n’est plus requise.

Dans les deux cas, la présence d’un des deux parents est recommandée mais n’est pas obligatoire.

Les contre-indications à la vaccination :

Quand faire ses doses de rappel :

Une fois son schéma vaccinal complet, pour le conserver, il faut faire une dose de rappel au plus tôt 4 mois après la dernière injection et au plus tard 7 mois après.

Le pass sanitaire consiste en la présentation, numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes : un certificat de vaccination, un certificat de test négatif ou un certificat de rétablissement (test positif). Le carnet de vaccination n’est donc pas une preuve sanitaire, mais il permet l’obtention du certificat de vaccination.

